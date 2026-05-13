Edirne'de Osmanlı geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği gerçekleştirdi

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği tarafından düzenlenen 'Helva sohbetleri' etkinliği, Dr. Ratip Kazancıgil Kültür Evi'nde gerçekleşti. Dernek başkanı Ender Bilar, etkinlikte kentin kültürel değerlerini tanıttıklarını ve Dr. Kazancıgil'i andıklarını belirtti.

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneğince, Osmanlı geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

Dr. Ratip Kazancıgil Kültür Evindeki etkinlikte konuşan derneğin başkanı Ender Bilar, kentin kültürel değerlerini tanıtan etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Kültür evinin iki yıl önce faaliyete geçtiğini ifade eden Bilar, "Hem kültür evinin ikinci yılı hem de aramızdan ayrılan Dr. Ratip Kazancıgil'in doğum günü 12 Mayıs 1920, onu da bu etkinlikle anmış oluyoruz. Kendisinin çalışmalarıyla 1991'de yayın hayatına kazandırdığı Edirne Helva Sohbetleri ve Kış Geceleri adlı kitabında geçenleri burada sergileyeceğiz." dedi.

Edirne'de şalvar gecesi etkinlikleriyle bir kültür erozyonu yaşandığına değinen Bilar, kentin gerçek değerlerinin unutturulmaya çalışıldığını vurguladı.

Bilar, kentin yaşayan tarihinde geçmişte var olan değerlerini gelecek kuşaklara doğru ritüellerle anlatmak ve onlarla buluşmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Helva ikram edilen etkinlikte fincan oyunu oynandı, mani ve şiirler okundu.

Edirneli müzisyen ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Evrim Kaşıkçı da Edirne şarkıları seslendirdi.

Bilar, Kaşıkçı'ya günün anısına Kazancıgil'in kravatını hediye etti.

Programa Eski Edirne Belediye Başkanı İbrahim Ay, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, şehir plancısı Namık Kemal Döleneken ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Savaş alanı gibi
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBayram Kızılırmak:

Nedir bu hevesler ya? Helva sohbetleri filan derken kadınlar nerede? Erkeklerin şiir okuması, müzik yapması tamam da kültür evinde niye hep erkek isimler geçiyo anlamadım. Kadın sanatçılar, kadın müzisyenler niye görmüyoruz böyle etkinliklerde?

Haber YorumlarıMahmut Çolak:

Çok güzel bir etkinlik olmuş anlaşılıyor. Bence bu tür geleneksel sohbetler hayvanları da içine almalıydı, mesela eskiden Osmanlı'da hayvanlara karşı çok saygılı bir tutum vardı. Bugün maalesef bu değerler kaybolmuş durumda. Helva etkinliklerinde hayvan hakları konusunun da konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Çok önemli bir eksiklik var bence.

Haber YorumlarıErgün Göksoy:

Osmanlı mirasını yaşatmaya çalışan derneğe saygı duyuyorum, yapılan bu çalışmalar çok değerli.

