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Edirne'de engelli öğrencilere asker kınası yakıldı

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Edirne'de Faika Erkurt Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 8 engelli öğrenci için asker eğlencesi düzenlendi. Programa Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Edirne Belediye Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu, kurum müdürleri ve veliler katıldı. Etkinlikte öğrencilere asker tülbentleri takıldı ve kına yakıldı.

Edirne'de bir günlük temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı.

Faika Erkurt Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören 8 öğrenci için okulun bahçesinde asker eğlencesi düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programa Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Edirne Belediye Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu, kurum müdürleri ve veliler katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sezer çifti, öğrencilerin "O şimdi asker" işlemeli asker tülbentlerini omuzlarına taktı, ardından engellilerin ellerine kına yakıldı.

"Allah ayağınıza taş değdirmesin, hayırlı tezkereler diliyorum." diyen Vali Sezer, öğrencilere birliklerindeki törene de geleceğini söyledi.

Etkinlik, öğrencilerin davul zurna eşliğinde eğlenmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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