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Edirne'de "6. Uluslararası Balkan Folklor Festivali" düzenlendi

Edirne'de '6. Uluslararası Balkan Folklor Festivali' düzenlendi
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Edirne'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Balkan Folklor Festivali'nde Türkiye ve Bulgaristan'dan dans grupları sahne aldı. Festivalde yöresel kıyafetler, maskeler ve çanlarla geleneksel kız alma töreni canlandırıldı.

Edirne'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Balkan Folklor Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne Belediyesi, Türk-Bulgar Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kar Amacı Gütmeyen Varna Topluluklar, Gelenekler, Kültür Derneği ile Varna Turizm Odası işbirliğindeki festival, Saraçlar Caddesi'nde düzenlendi.

Festivalde, Türkiye ve Bulgaristan'dan dans grupları sahne aldı. Gruplar, kendi bölgelerine özgü müzikler eşliğinde halk oyunları gösterileri sundu.

Bulgaristan'dan gelen ekipler, yöresel kıyafetleri, rengarenk maskeleri ve bellerine bağladıkları çanlarla geleneksel kız alma törenini canlandırdı.

Festival sonunda katılımcı gruplara teşekkür belgesi verildi.

Etkinliği, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ile çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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