Edirne'de '6. Uluslararası Balkan Folklor Festivali' düzenlendi

Edirne'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Balkan Folklor Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne Belediyesi, Türk-Bulgar Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kar Amacı Gütmeyen Varna Topluluklar, Gelenekler, Kültür Derneği ile Varna Turizm Odası işbirliğindeki festival, Saraçlar Caddesi'nde düzenlendi.

Festivalde, Türkiye ve Bulgaristan'dan dans grupları sahne aldı. Gruplar, kendi bölgelerine özgü müzikler eşliğinde halk oyunları gösterileri sundu.

Bulgaristan'dan gelen ekipler, yöresel kıyafetleri, rengarenk maskeleri ve bellerine bağladıkları çanlarla geleneksel kız alma törenini canlandırdı.

Festival sonunda katılımcı gruplara teşekkür belgesi verildi.

Etkinliği, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ile çok sayıda vatandaş izledi.