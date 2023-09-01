Edirne'de 30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında konser verildi

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde konser veren 5'inci Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı ilgiyle izlendi. Bando şefinin yanına gelen 5 yaşındaki Kartal İnceoglu, bir süre kolordu bandosunu yönetti.

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde konser veren 5'inci Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı ekibi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Marşlara eşlik eden vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydetti. Konserde bando şefinin yanına gelen 5 yaşındaki Kartal İnceoglu, bir süre kolordu bandosunu yönetti. Şef Yarbay Mevlüt Belyurt'un minik Kartal'a kepini takması ile keyifli anlar yaşandı. Bandonun 1 saat süren konseri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde 30 Ağustos Zafer Marşı, Plevne türküsü, Vatan Marşı, Memleketim, Sakarya Marşı, Anafartalar Marşı, Bu Bayrak, Trakya Marşı seslendirildi. - EDİRNE