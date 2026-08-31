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Edirne'de 30 Ağustos coşkusu: Göksel'den unutulmaz konser

Edirne'de 30 Ağustos coşkusu: Göksel'den unutulmaz konser
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Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan sanatçı Göksel, seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının performansına hep bir ağızdan eşlik etti. Duygusal ve hareketli parçaların bir arada olduğu gecede renkli görüntüler ortaya çıktı.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları programında sahne alan sanatçı Göksel, seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen çok sayıda vatandaş, konser alanını doldurarak Göksel'in sahne performansına eşlik etti. Bayram coşkusunun müzikle buluştuğu gecede renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sevilen şarkılarını Edirneliler için seslendiren Göksel, zaman zaman duygusal parçalarıyla geceye hüzün kattı, zaman zaman hareketli şarkılarıyla vatandaşları coşturdu. Konser boyunca alanda hem duygu dolu hem de neşeli anlar yaşandı. Vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, bazı şarkılarda telefonlarının ışıklarını açarak konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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