Edirne Bianeli Fanzin Atölyesi düzenlendi.

Devecihan Kültür Merkezi'nde Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Merve Kelekçi Olgun'un sunumuyla gerçekleşen atölyeye ortaokul öğrencileri katıldı.

Olgun yaptığı açıklamada, "köprüler" temasıyla gerçekleştirilen bianelin kültürel etkinliklerle devam ettiğini söyledi.

Köprüler, bağlar ve kökler üzerine bir atölye gerçekleştirdiklerini anlatan Olgun, "Ortaokul öğrencileriyle bağ temasını güçlendirebilmek için köprüyle birlikte aidiyet duygusu ve samimiyeti geçmişten geleceğe nasıl bir bağ kurabilecekleri hakkında bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma içerisinde öğrencilerimiz yırtma, yapıştırma, boyalar ve kalemler ile çalışmalarını ortaya koyuyor." dedi.

Edirne Bianeli 28 Haziran'da sona erecek.