Edirne Belediyesi Müzik Yaz Okulu öğrencileri konser verdi

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda açılan Müzik Yaz Okulu'na katılan öğrenciler konser verdi. 80 öğrenciden oluşan koro sevilen şarkıları seslendirdi ve dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Konser sonunda öğrencilere sertifikaları Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan tarafından verildi. Ayrıca Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Ece Dikbıyık ve Ege Dikbıyık, I. Ulusal Doğan Cangal Viyolonsel Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda açılan Müzik Yaz Okulu'na katılan öğrenciler konser verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 80 öğrenciden oluşan koro konserde sevilen şarkıları seslendirdi.

Dinleyiciler konseri ilgiyle takip etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, konser sonunda öğrencilere sertifikalarını verdi.

Öğrencileri tebrik eden İşcan, "Çok kısa zamanda böyle başarılı bir konseri bizlere sunan evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini, her zaman olduğu gibi yine bu muhteşem cevherleri işleyen ve böylesine harika bir konseri bizlerle buluşturan eğitmenlerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin başarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri Ece Dikbıyık ve Ege Dikbıyık "I. Ulusal Doğan Cangal Viyolonsel Yarışması"nda ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sinop Belediyesi himayesinde Viyolonsel Sanatçısı Prof. Doğan Cangal adına yarışma düzenlendi.

Yarışmada TÜ Devlet Konservatuvarı lisans öğrencisi Ece Dikbıyık ikinci oldu, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencisi Ege Dikbıyık ise Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.