Ece Belli'nin Nişantaşı'ndaki Kişisel Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Sergiye 11 tablo ile katılan Ece Belli duygularını şu sözler ile ifade etti: "Henüz 22 Yaşında olmama rağmen Nişantaşı'nda ilk kişisel sergimi açmak benim için rüya gibi bir an oldu. Bu kadar yoğun bir sanatsever kitlesiyle karşılaşacağımı bende bilmiyordum, demek ki Türkiye'de hala sanata ve sanatçıya değer veren insanlar var ve onları kendi sergimde ağırlamaktan son derece memnuniyet duyuyorum."

Sergi sanatseverlerin ilgi odağı olurken Ece Belli'nin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Serginin açılışına sanat ve basın dünyasından da oldukça yoğun bir ilgi vardı… Oda Tiyatrosu sahibi Kaan Erkam'ın yanısıra tiyatro ve sanat dünyasından da önemli isimler katıldı… Ayrıca magazinkolik.com sahibi Nurcan Sabur'da açılışta yer aldı…