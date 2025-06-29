Ebru Yaşar, Bursa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Bursa'da sahne aldı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı'ndaki konserde hayranlarıyla buluşan Yaşar, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcı Ebru Yaşar'ın yaklaşık 2 saat süren konserine farklı yaş grubundan müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ebru Yaşar, "Yoksun", "Ben Ne Yangınlar Gördüm", "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" gibi şarkıları hayranları eşliğinde söyledi.