Ebru Yaşar, Bursa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

Ebru Yaşar, Bursa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamında Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Yaşar, yaklaşık 2 saat süren performansıyla müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Bursa'da sahne aldı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı'ndaki konserde hayranlarıyla buluşan Yaşar, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcı Ebru Yaşar'ın yaklaşık 2 saat süren konserine farklı yaş grubundan müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ebru Yaşar, "Yoksun", "Ben Ne Yangınlar Gördüm", "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" gibi şarkıları hayranları eşliğinde söyledi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdemiz var' deyip yeni kredi paketlerini duyurdu

Birçok ilimizi yakından ilgilendiriyor! Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı tadilat tüm mahalleyi yaktı: Bütün hayatımız tepetaklak oldu

Bir tadilat tüm mahalleyi yaktı: Hayatımız tepetaklak oldu
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
İş İnsanı Fatih Fil'e silahlı saldırıda 'terör' şüphesi

İş insanına silahlı saldırıda terör şüphesi
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı! Ağustosta görevi bitecekti

Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.