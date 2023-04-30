EBB Senfoni Orkestrası Konçertango eserini seslendirdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Rengim Gökmen şefliğinde keman virtüözü Cihat Aşkın ve piyanist Deniz Kuvandık'ı ağırladı. Konserde besteci Hasan Niyazi Tura'nın piyano, keman ve yaylı orkestrası için bestelediği 'Konçertango' eseri seslendirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası, bu hafta Rengim Gökmen şefliğinde, keman virtüözü Cihat Aşkın ve piyanist Deniz Kuvandık'ı ağırladı.

EBB Senfoni Orkestrası, Eskişehirli müzikseverlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Senfoni Orkestrası son konserinde besteci Hasan Niyazi Tura'nın piyano, keman ve yaylı orkestrası için bestelediği 'Konçertango' eserini seslendirdi. Bir Latin Amerika dansı olan tango ile klasik müzik formu olan konçertonun birleştirilmesiyle yazılmış eser, sanatseverlerden beğeni topladı. Söz konusu eserden sonra iki romantik dönem bestecisi; J. Brahms'ın 'Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler' ve F. Liszt'in 'Prelüdler'i icra edildi.

Konser sonunda sahneye çıkarak bir konuşma yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen daha sonra solistlere, orkestra şefine ve orkestraya teşekkür plaketi verdi.

Program, 9 Mayıs'ta Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Yunus Emre Anma Konseri ile devam edecek. Senfoni Orkestrası'yla birlikte Ankara Devlet Opera Balesi sanatçılarının da katılacağı konserin şefliğini Eray İnal, rejisörlüğünü ise Murat Atak yapacak.