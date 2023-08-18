EBB Şehir Tiyatroları Ekim Ayında 'Düdüklüde Kıymalı Bamya' Oyununu Sahneleyecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mehmet Baydur'un "Düdüklüde Kıymalı Bamya" adlı oyununu ekim ayında sahnelemeye başlayacak.

Renkli ve farklı bir repertuar hedefi ile çalışmalarına sürdüren EBB Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon başında sahneleyeceği "Düdüklüde Kıymalı Bamya" adlı yeni oyununun yönetmenliğini usta rejisör Murat Atak üstleniyor. Dekor ve kostüm tasarımını Devlet Tiyatrosu tasarımcısı Büşra Doğan'ın, ışık tasarımını ise Soner Erdoğmuş'un üstlendiği oyun ekim ayı içerisinde ilk gösterimini gerçekleştirecek ve sezon boyunca şehir tiyatroları sahnelerinde Eskişehir izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.