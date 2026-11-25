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DÜZCE (İHA) – Gençlik Değişimi Projesi kapsamında farklı ülkelerden Düzce'ye gelen gençler, kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetti. Programda kültürlerarası etkileşim ve gençlerin başarı kavramına farklı bakış açıları geliştirmesi öne çıktı.

Gençlik Değişimi Projesi kapsamında Düzce'ye gelen uluslararası katılımcılara kentin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Başarı Kavramının Yeniden İnşası: Gençlerle Yeni Tanımları ve Yeni Yolları Keşfetmek başlığıyla yürütülen proje kapsamında farklı ülkelerden gelen gençler, Düzce'nin tarihi mirası ve doğal zenginlikleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Gençlerin farklı kültürleri tanımasını ve kültürlerarası etkileşimin güçlenmesini amaçlayan proje, Düzce'nin uluslararası alanda tanıtılmasına da katkı sağladı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle katılımcıların başarı kavramına farklı açılardan yaklaşmaları, yeni deneyimler kazanmaları ve kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı