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Düzce Üniversitesi'nde Cumhuriyet ve Atatürk sergisi 10 Kasım 2026'ya dek sürecek

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Düzce Üniversitesi'nde Cumhuriyet ve Atatürk sergisi 10 Kasım 2026'ya dek sürecek
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Düzce Üniversitesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma temalı sergi açıldı. Mimarlık, Heykel ve Resim Bölümü öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergi, 10 Kasım 2026'ya kadar ziyaretçilere açık olacak.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık, Heykel ve Resim Bölümleri tarafından düzenlenen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası" temalı serginin açılışı, Cumhuriyet Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Serginin açılışına; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Mustafa Koç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Er, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Sallı Bideci, Mimarlık, Resim ve Heykel Bölümü akademisyenleri, Düzce Üniversitesi akademik ve idari personeli, öğrencileri ile sanatseverler katıldı.

Resim-Heykel-Mimarlık Bölümü Öğrencileri Ortak Sergisi'nde; Düzce Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özlem Sallı Bideci'nin "Yüzüm Cumhuriyet", Dr. Öğr. Üyesi Dizem Miray Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Dilara Gökçen Üner danışmanlığında Mimarlık Bölümü öğrencilerinin "AN'dan MekAN'a Cumhuriyet" ile Heykel ve Resim Bölümü öğrencilerinin "Cumhuriyet ve Atatürk" adlı eserleri ziyaretçiler tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'nın bir arada yaşandığı ve birbirinden değerli eserlerin yer aldığı sergi, 10 Kasım 2026 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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