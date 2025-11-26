Haberler

Düzce'nin Sesleri Korosu Öğretmenler Günü Konseri Verdi

Düzce'nin Sesleri Korosu Öğretmenler Günü Konseri Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de öğretmenlerden oluşan 'Düzce'nin Sesleri Korosu', Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen konserde 1980-1990 yılları arasında popüler olan şarkıları seslendirdi. Konser, Vali Selçuk Aslan ve birçok Düzceli sanatsever tarafından ilgiyle izlendi.

Düzce'de öğretmenlerden oluşan " Düzce'nin Sesleri Korosu", Öğretmenler Günü konseri verdi.

Düzce Valiliği tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde öğretmenler, 1980-1990 yılları arasında popüler olan şarkıları seslendirdi.

Orkestra şefliğini Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nazmi Bal'ın üstlendiği ve 61 öğretmenden oluşan koronun seslendirdiği şarkılara seyirciler de eşlik etti.

Konseri, Vali Selçuk Aslan'ın yanı sıra çok sayıda Düzceli sanatsever de izledi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Galatasaray'ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı

G.Saray'ın rakibini 88. dakikada yıkan gol! Hayalleri suya düştü
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Esnafların beklenmedik hamlesi büyük bir trajedinin önüne geçti
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol

Bu maçı kaçıranlar çok pişman! 5-3'lük tarihi skor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Mide bulandıran görüntüler! İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi

Mide bulandıran görüntüler! Hepsini halka yedireceklerdi
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.