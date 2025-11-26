Düzce'nin Sesleri Korosu Öğretmenler Günü Konseri Verdi
Düzce'de öğretmenlerden oluşan 'Düzce'nin Sesleri Korosu', Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen konserde 1980-1990 yılları arasında popüler olan şarkıları seslendirdi. Konser, Vali Selçuk Aslan ve birçok Düzceli sanatsever tarafından ilgiyle izlendi.
Düzce Valiliği tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde öğretmenler, 1980-1990 yılları arasında popüler olan şarkıları seslendirdi.
Orkestra şefliğini Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nazmi Bal'ın üstlendiği ve 61 öğretmenden oluşan koronun seslendirdiği şarkılara seyirciler de eşlik etti.
Konseri, Vali Selçuk Aslan'ın yanı sıra çok sayıda Düzceli sanatsever de izledi.
Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat