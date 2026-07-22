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Düzce'de köy yollarında çalışmalar sürüyor

Düzce'de köy yollarında çalışmalar sürüyor
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Düzce İl Özel İdaresi, Samandere köyü grup yolunda 5 adet kutu menfez yerleştirerek yağışlı dönemlerde su taşkınlarına karşı yol güvenliğini güçlendirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Samandere köyü grup yolunda yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında 5 adet kutu menfez yerleştirerek yağışlı dönemlerde yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yol güvenliğini güçlendirdi.

Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Samandere köyü grup yolunda yürüttüğü altyapı çalışmaları kapsamında kutu menfez yerleştirme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında 5 adet binlik kutu menfez yerleştirilerek yağmur sularının kontrollü ve güvenli şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Toplam 10 metrelik hat boyunca gerçekleştirilen uygulamayla menfez geçiş alanı genişletilerek, özellikle yoğun yağış dönemlerinde oluşabilecek su taşkınlarına karşı yol altyapısı güçlendirildi. İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal ulaşım ağında güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlamak amacıyla altyapı ve yol iyileştirme çalışmalarının il genelinde planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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