Düzce'de Kafkas Şenliği Düzenlendi

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Düzce'de ilki düzenlenen Kafkas Şenliği'nde Kafkasya, Suriye ve Türkmenistan'dan gelen 70 genç, yöresel dans gösterileri sergiledi. Tüm katılımcıların Çerkez müziği eşliğinde oynadığı etkinlik, kültürel etkileşim amacıyla gerçekleştirildi.

Düzce'de ilki düzenlenen Kafkas Şenliği'nde yöresel dans gösterileri sunuldu.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Beyköy Belediyesinin katkılarıyla Kaledibi mesire alanında düzenlenen etkinliğe, Kafkasya, Suriye ve Türkmenistan'dan gelen 70 Kafkas göçmeni genç ile Türkiye'nin 40 şehrinden Kafkas Dernek üyeleri katıldı.

Şenlikte Kafkas dans gösterileri sunuldu, yaşları 60 ila 75 arasında değişen Kafkas kökenli "İhtiyar Delikanlılar" grubu, yörelerine özgü otantik müzikleri ve oyunları sergiledi.

Tüm katılımcıların Çerkez müziği eşliğinde farklı oyunlarıyla devam eden şenlik, hafta boyu kentte farklı organizasyonla devam edecek.

Şenlikle farklı bölgelerdeki Kafkas göçmeni vatandaşların kaynaşıp kültürlerini yaşatmaları hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat
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