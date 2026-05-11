Öğrencilerin eğitim hayatı kültürel miras etkinlikleriyle zenginleşti

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 yıldır sürdürülen "Evvel Zaman İzinde" projesiyle kültürel değerler çocuklara eğitici ve eğlendirici etkinliklerle aktarıldı.

Çocukların bilişsel ve dilsel gelişimine katkı sunmak, masalların eğitimsel ve kültürel işlevine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla geliştirilen proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş Türk, Anadolu klasiklerinden oluşan masallar öğrencilerle buluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Köklerden Geleceğe" anlayışıyla başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ve "Aile Yılı" çalışmalarına entegre edilen projeyle çocuklara hak bilinci, vatandaşlık sorumluluğu ve ahlaki değerler aktarılırken, sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi, teknoloji bağımlılığının azaltılması ve hayal gücünün desteklenmesi hedeflendi.

Kentteki ilkokullar ile özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü dört okulda 4 yıl süren proje kapsamında düzenlenen geleneksel oyunlar, masal anlatımları ve yemek yapımı gibi eğitici ve eğlendirici etkinliklerle yaklaşık 31 bin öğrenciye ulaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından iki bakanlığın işbirliğiyle kapsamı genişletilen projede 10 binden fazla veli de okullara gelerek çocuklarıyla yemek yaptı ve masal anlatımı etkinliklerine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, AA muhabirine, masal etkinliği kapsamında 4 yıl boyunca her ay bir değeri gündeme getirdiklerini ve bir okulda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Projede ayrıca her okulun kendi masalını da oluşturarak kitap haline getirdiğini aktaran Özer, "Projede aslında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde çocuklara öğretmek istediğimiz erdemleri, ahlaki ilkeleri, becerileri masallar yoluyla edindirmiş olduk." dedi.

"Projemiz tam anlamıyla amacına ulaştı"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi görevlisi ve proje sorumlusu Özge Çeltek de projeyle, kök değerlerin çocuklara öğretilmesinin, kültürel öğelerin yaşatılıp geleceğe iz bırakmanın amaçlandığını anlattı.

Çeltek, bu yıl son bulan projede 4 yılda yaklaşık 31 bin öğrenciye ulaştıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"30 bin 900'ü aşkın çocuğumuza ulaştık. Bunun yanında 10 binin üzerinde velimize ulaştık. 10 okulumuza masal atölyesi kurduk, her okulumuza da masal köşesi kazandırdık. Projemiz tam anlamıyla amacına ulaştı. Bunun yanında bu yıl başladığımız bir uygulamayla da her okulumuzun kendi masalı oldu. Öğrencilerimiz kendi okullarının değerini, kültürünü yansıtan bir masal yazdı."

"Her anne ve baba çocuğuna masal okumalı" mottosuyla yola çıktıklarına değinen Çeltek, "Çünkü çocukken anlatılan masallar bizim hayatımızda iz bırakır ve geleceğe pozitif bakmamızı sağlar. Türk masallarının sonu mutlulukla, sevgiyle ve barışla biter." diye konuştu.

Çeltek, Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında projeye aileleri de dahil ederek veli-okul işbirliğini güçlendirdiklerini sözlerine ekledi.