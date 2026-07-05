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Düzce'de Çerkes gecesi yoğun ilgi gördü

Düzce'de Çerkes gecesi yoğun ilgi gördü
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen Adige Kültür Gecesi'nde Kafkas ezgileri ve geleneksel dans gösterileri büyük beğeni topladı. Vali Makas, etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Köprübaşı Ömerefendi köyünde düzenlenen Adige Kültür Gecesi'nde Kafkas ezgileri ve geleneksel dans gösterileri izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Köprübaşı Ömerefendi Köyü'nde düzenlenen Adige Kültür Gecesi, renkli görüntülere sahne oldu. Köprübaşı Kültürevi ile köy muhtarlığının ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Tızeğus Dans Topluluğu sahne aldı. Çerkes kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen geceye Düzce Valisi Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Esra Alemdaroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Demet Demir Boşver, yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gece kapsamında kurulan sahnede Kafkas müzikleri eşliğinde sahne alan Tızeğus Dans Topluluğu, Adige kültürünü yansıtan geleneksel dans gösterilerini sergiledi. Gösteriler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinlik alanında kurulan stantlarda ise Kafkas kültürüne ait takılar, aksesuarlar ve hediyelik eşyalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Düzce, birlikteliğin prototip vilayetlerinden biri"

Programda konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Dernek başkanımıza, muhtarımıza, yönetimine ve bu geceye sponsorluk eden iş insanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Düzce'nin birçok kültürü bir arada yaşatan yapısına dikkat çeken Makas, "Düzcemiz, bugün güncel bir konu olan terörsüz Türkiye ve iç tahkimat denildiğinde örnek gösterilecek prototip bir vilayet. 77 buçuk kültürü içerisinde barındıran, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Kafkasya'dan ve Balkanlar'dan gelen soydaşlarımızla, 81 vilayetten rızık peşinde gelen kardeşlerimizle birlikte adeta Türkiye'ye örnek olmuş bir kenttir. Bu birlikteliği sizler sağlıyorsunuz. Allah sayınızı artırsın, birlik ve beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

"Çerkes kültürünü yakından görme fırsatı bulduk"

Köprübaşı Köyü'nde bulunan kültür evini de ziyaret ettiğini belirten Makas, "Güzel bir müzeyi gezdirdiler. Geçmişten bugüne aktarılan Çerkes kültürünü burada müşahede etme imkanı bulduk. Yanımızdaki binayla birlikte inşallah bunu daha da geliştireceğiz. Çünkü çalışkan bir muhtarımız ve dernek başkanımız var" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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