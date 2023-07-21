Düzce'de 18. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali Başladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Yöresel ve uluslararası oyun havaları eşliğinde gerçekleşen renkli yürüyüşe, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi parti, dernek ve kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Festival, Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ün konseriyle devam edecek ve 3 gün sürecek.