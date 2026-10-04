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Düzce Akçakoca'da 2. Suluboya Festivali'nde 57 sanatçının eserleri sergilendi

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Suluboya Festivali kapsamında sergi açıldı. 16 ülkeden 81 ressamın katıldığı festivalde 57 sanatçının suluboya tekniğiyle tuvale yansıttığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Düzce'de düzenlenen 2. Uluslararası Suluboya Festivali kapsamında çeşitli ülkelerden ressamların eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği tarafından Kaymakamlık, Düzce ve Akçakoca belediyeleri, Düzce Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile esnafın desteğiyle "Kültürler Buluşuyor" temasıyla gerçekleştirilen festivalin 3. günü sergi açılışıyla devam etti.

Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Çin, Meksika, Bolivya, Güney Kore, İsviçre, Azerbaycan, İspanya, Almanya, Cezayir, Ermenistan, Polonya, Hollanda, Suudi Arabistan, Romanya ve Rusya'dan 81 ressamın katılım sağladığı festivalde doğa, şehir ve portre temalı sergi açıldı.

Akçakoca ilçesindeki sanat galerisinde açılan sergide sanatçılardan 57'sinin suluboya tekniğiyle tuvale yansıttığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçılar, festivalin 4. gününde Prusias Ad Hypium Antik Kenti, Efteni Gölü Kuş Cenneti ve Korugöl'de ağırlanacak.

Kaynak: AA
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