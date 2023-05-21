Dünyanın en büyük açık hava müzesi deprem sonrası ziyaretçilerini bekliyor Depremin en çok etkilediği ilçeler arasında bulunan İslahiye'de depremden zarar görmeyen Yesemek Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini bekliyor Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen ilçelerden...

Dünyanın en büyük açık hava müzesi deprem sonrası ziyaretçilerini bekliyor

GAZİANTEP - Depremin en çok etkilediği ilçeler arasında bulunan İslahiye'de depremden zarar görmeyen Yesemek Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen ilçelerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, binlerce yıllık geçmişe sahip, 110 dönüm alan üzerine kurulu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi depremlerden zarar görmedi. Tekrardan turizme açılan müze ziyaretçilerini bekliyor.

"Müzemiz depremden zarar görmedi"

Müze görevlisi Ali Çiçek, "Çok şükür bu denli büyük bir depreme rağmen müzemiz hiçbir zarar görmedi. Hiçbir heykelimiz zarar görmedi. Burası 110 dönümde kuruludur. Buraya dünyanın her yerinde ziyaretçiler geliyor. Bu deprem dolayısıyla ziyaretçi sayımız azalsa da bu sayının artacağını düşünüyoruz. Burası dünyanın en büyük heykel atölyesidir. Hitit dönemine aittir" diye konuştu.