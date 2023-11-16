Piaf! The Show, Türkiye'de ilk kez Zorlu PSM'de sahnelenecek. Gösteride, Edith Piaf'ın unutulmaz şarkıları ve görüntüleri yer alacak.

Dünyaca Ünlü Yıldız Nathalie Lermitte'in Başrolünde Olduğu Piaf! The Show İstanbul'da Sahnelenecek

Başrolünde dünyaca ünlü yıldız Nathalie Lermitte'in yer aldığı "Piaf! The Show", Türkiye'de ilk kez Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahnelenecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana dünyadaki önemli Fransız prodüksiyonlarının başında gelen gösteri, 50'den fazla ülkede 600'ü aşkın kapalı gişe performansın ardından 6 Aralık'ta İstanbul'da seyirciyle buluşacak.

İki bölümden oluşan gösteride, müzisyen Edith Piaf'ın unutulmaz şarkıları, orijinal sahne düzeni ve daha önce kimsenin görmediği Edith Piaf görüntüleri eşliğinde yorumlanacak.