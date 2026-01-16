Piyanist Gülsin Onay Eskişehir'de konser verdi
Devlet sanatçısı Gülsin Onay, Eskişehir'de düzenlenen konserde sanatseverlerle bir araya geldi. Şef Orhun Orhon yönetimindeki senfoni orkestrası ile birlikte performans sergileyen Onay, dinleyicilerden büyük alkış aldı.
Devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Eskişehir'de verdiği konserde sanatseverle buluştu.
Şef Orhun Orhon yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki konserde Onay'a eşlik etti.
Konser sonunda piyanist Onay, şef Orhon ve orkestra alkışlandı.
Kaynak: AA / Beyzanur Tonbaktepe - Kültür Sanat