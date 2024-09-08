Üye Girişi
Haberler

Dülük Antik Kenti'ndeki 1600 Yıllık Mozaiklerin Restorasyonu Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen restorasyon çalışmaları sonucunda 1600 yıllık mozaikler yeniden uyandırıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Michael Blömer, bazilikanın 4. yüzyılda kurulduğunu ve mozaiklerin zengin geometrik motiflere sahip olduğunu belirtti. Antik kentin, turizm açısından önemli bir destinasyon olabileceğine dikkat çekti.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden, farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'te bulunan Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi yakınlarındaki antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi işbirliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı Başkanı Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Blömer, aynı üniversitede görevli yardımcısı Dr. Dilek Çobanoğlu ile 7 arkeolog ve 15 işçi antik kentteki kazılarda görev alıyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden, farklı dinlere ev sahipliği yapan antik kentte çeşitli alanlarda kazı çalışmaları devam ederken kilisede (bazilika) yer alan mozaiklerde restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları tamamlandı.

Kazı Başkanı Blömer, AA muhabirine bazilikanın 4'üncü yüzyılda kurulduğunu söyledi.

Bölgenin İslami döneme kadar çok önemli bir mekana ev sahipliği yaptığını belirten Blömer, "Burası 4'üncü yüzyılın zengin bir kilisesi. Buranın özelliği zengin bir mozaik yapısına sahip olması. Ayrıca mozaiklerin üzerindeki motiflerin hepsi geometriktir. Hayvan veya insan motifleri görmüyoruz çünkü erken 4'üncü-5'inci yüzyıldaki kiliselerdeki mozaiklerde insan ve hayvan gibi motifleri kullanmaktan çekiniyorlardı. Apsis dediğimiz motifte hayvan motifleri görmekteyiz ama bunun sebebi 6'ncı yüzyılda sonradan eklenmiş olmasından kaynaklı. Artık 6'ncı yüzyılda hayvan motifleri de kullanılıyordu." diye konuştu.

Blömer, bu yıl daha önceki çalışmalarda bulunan mozaiklerin tahrip olmasını önlemek için sağlamlaştırma ve restorasyon çalışması yaptıklarını, antik kentin turizme kazandırılabilecek önemli bir nokta olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kültür Sanat gaziantep Turizm

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

 Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin'in cansız bedeninin bulunmasına ilişkin ilk açıklama

 Kahreden iddia! Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulundu

Narin Güran'ın ölümünde kahreden çuval detayı
Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken detay! Aileye başsağlığı dilemedi

Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken ayrıntı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title