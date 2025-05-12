Dualite Sergisi Loft Art'ta Sanatseverlerle Buluşuyor

LOFT Art'ın ikilik kavramı üzerinden şekillenen bir diyalog inşa etmeyi amaçlayan hazırlanan Dualite sergisi, 15 Mayıs'ta açılıyor. 13 bağımsız sanatçı Alara Başar, Batuhan Daşdemir, Dilara Pak, Eda Duru Çetin, Fatih Kahya, Gonca Acar, Mustafa Mutlu, Mesut İkinci, Oğuzhan Atatanır, Özlem Çetin, Reyhan Mente, Seda Dokumacı ve Sefa Çatuk'un katılımıyla açılan sergi 29 Haziran'a kadar Loft Art'ta ziyaret edilebilecek.

Sergi, sanat üretiminde sıklıkla karşımıza çıkan ikilik kavramı üzerinden şekillenen bir diyalog alanı inşa etmeyi amaçlıyor. Karşıtlıklar, benzerlikler ve geçişkenlikler üzerinden ilerleyen ikili sunumlar aracılığıyla, sanatçılar ve eserler arasında çok katmanlı bir söylem öneriyor.

Loft Art'tan sergiye ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Modern ve çağdaş sanat pratiğinde ikilik yalnızca bir karşıtlık biçimi olarak değil, aynı zamanda anlam üretiminin temel araçlarından biri olarak varlık gösterir. Beden ve ruh, doğa ve yapay, gerçeklik ve temsil, hareket ve durağanlık gibi eksenlerde şekillenen bu karşıtlıklar, bu sergide birbirleriyle ilişki kuran ve birbirlerini dönüştüren ikili anlatılar olarak sunuluyor.

"Sergi kurgusu, duo eşleşmeleri üzerinden yapılandırıldı. Her ikili, yalnızca biçimsel veya tematik benzerlikler üzerinden değil, kimi zaman zıtlıklarıyla, kimi zaman da beklenmedik uyumlarıyla izleyiciyi düşünsel bir sorgulamaya davet eder. Bu birliktelikler, sanatçıların üretim biçimleri ve içerik dünyaları arasında açık ya da örtük diyaloglar kurarak serginin kavramsal omurgasını oluşturur.

"Bu diyaloglar yalnızca eserler arasında değil, aynı zamanda sanatçının zihin dünyası ile izleyicinin algısı arasında da kurulmaktadır. Sergi, izleyiciyi yalnızca birer görsel nesneyi değil, bu nesneler arasındaki ilişki biçimlerini, temas noktalarını ve kırılmaları da gözlemlemeye çağırır.

"Her duo, izleyicinin anlam üretim sürecine dahil olabileceği, çok katmanlı bir etkileşim alanı sunar. Böylelikle sergi, tekil anlatıların ötesine geçerek, çok sesli, geçişli ve diyalojik bir yapı önerir. Bu yapı, sanat eserlerinin birbirleriyle ve izleyiciyle kurduğu ilişki biçimlerinin akışkan, dönüştürülebilir ve çoğul olabileceğini gösterir."