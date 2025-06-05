Dr. Sachihiro Omura'nın Adı Kırşehir'de Bir Caddeye Verildi

Dr. Sachihiro Omura'nın Adı Kırşehir'de Bir Caddeye Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu Dr. Sachihiro Omura'nın ismi, Kırşehir'deki Çağırkan köyünün girişindeki bir caddeye verildi. İl Genel Meclisince oy birliğiyle alınan bu karar, Omura'nın bilim dünyası ve Türkiye-Japonya ilişkilerine olan katkılarını onurlandırıyor.

Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten ve Kırşehir'de geçen ay 76 yaşında yaşamını yitiren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Dr. Sachihiro Omura'nın adı, enstitünün bulunduğu Çağırkan köyünün girişindeki caddeye verildi.

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanvekili Emrah Doğan başkanlığında bugün meclis üyeleri olağan toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Doğan, Kaman Kalehöyük'teki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Sachihiro'nun Kırşehir ve bilim dünyası için çok önemli değer olduğunu söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" sahibi değerli bilim insanının enstitüyü kurarak bilimsel çalışmaların yanı sıra Türkiye ile Japonya arasında kalıcı ilişkiler kurulmasına katkı verdiğini vurgulayan Doğan, Sachihiro'nun isminin bir caddeye verilmesi kararının İl Genel Meclisince oy birliğiyle kabul edildiğini dile getirdi.

Doğan, kararın hayata geçmesinde gösterdikleri ilgi ve destek için başta Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Genel Meclis üyeleri ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaman Kalehöyük kazılarının öncüsü Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, 20 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Sachihiro Omura, Japon Prensi Mikasa'nın önerisi ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Türkiye'ye gelmişti. Kaman ilçesinde ekibiyle 1985'te kazı çalışmalarına başlayan Sachihiro, Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale kazılarını da takip etmişti. Dr. Sachihiro, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" ile de ödüllendirilmişti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Kültür Sanat
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip! Kulüp çuvalla para kazanabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.