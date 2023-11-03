Dr. Dilek Kaya İmamoğlu'nun 'Cam Işığı Kesemez' Kitabı Yayınlandı

Akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, kadınların iş hayatında karşılaştığı eşitsizlikleri analiz ettiği çalışmasını 'Cam Işığı Kesemez' kitabında bir araya getirdi. Kitapta, kadınların soyut ayrımcılığı aşarak parladığı ve hayallerine güvenle yaklaştığı bir geleceğin izi sürülüyor.

Akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, kadınların iş hayatında karşılaştığı eşitsizlikleri analiz ettiği çalışmasını 'Cam Işığı Kesemez' kitabında bir araya getirdi. Kadınların önüne çıkarılan yapay engeller için kullanılan 'Cam Tavan' kavramının kapsamlı bir yaklaşımla ele alındığı kitapta, kadınların soyut ayrımcılığı aşarak parladığı ve hayallerine güvenle yaklaştığı bir geleceğin izi sürülüyor.

İstanbul Vakfı çatısı altında fikir öncülüğünü yaptığı 'Büyüt Hayallerini' projesini hayata geçiren Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, eşitlik mücadelesinde kendini sorumlu hisseden herkesin okuyabileceği yüksek lisans tezini, 'Cam Işığı Kesemez' adıyla kitap haline getirdi. Kitap, Hümanist Kitap Yayıncılık tarafından düzenlenerek yayına hazırlandı. Kitapta, özellikle kadınları ikinci plana atmaya, eğitimden, sosyal yaşamdan, çalışma hayatından, bilimden ve sanattan uzak tutmaya yönelik engellere karşılık gelen 'Cam Tavan' kavramının analizine yer veriliyor. Ayrıca, kadınların engelleri aşarak hakları olana ulaştığı geleceğin izi de sürülüyor.

4 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Kurumsal bağlılık kavramı ile cam tavan algısı ilişkisinin aktarıldığı kitap 4 bölümden oluşuyor. İlk bölümde Kadınların Yaşamda Karşılaştıkları Temel Sorunlar, ikinci bölümde Kadınların Cam Tavan Engellerini Kırmaya Yönelik Stratejileri, üçüncü bölümde Kurumsal Bağlılık ve dördüncü bölümde Kadın Yöneticilerde Cam Tavan Sendromunun Kurumsal Bağlılık Düzeyi ile ilişkisi başlıkları ile irdeleniyor. İmamoğlu'nun 'Cam Işığı Kesemez' kitabının sunuş yazısı ise Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü tarafından kaleme alındı.

GELİRİ KIZ ÇOCUKLARINA GİDECEK

'Cam Işığı Kesemez' kitabının telif gelirleri, İmamoğlu'nun öncülük ettiği 'Büyüt Hayallerini' projesinde yer alan 3 bin üniversiteli kız öğrencinin burs fonuna aktarılıyor. İmamoğlu, 4 Kasım Cumartesi günü 14.00-15.00 saatleri arasında, TÜYAP Kitap Fuarı'nda 7. Salon 707B no'lu Hümanist Kitap standında gerçekleşecek imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya gelecek.