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DPÜ'de Uluslararası Etkileşimli Sanat Çalıştayı Gerçekleştirildi

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Etkileşimli Sanat Çalıştayı'nda, yurt içi ve yurt dışından 24 sanatçı bir araya geldi. Çalıştay kapsamında tarihi bölgelerde gözlem ve alan gezisi yapıldı, sanat ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, sanatçıların Türkiye medeniyetini yansıttığını belirtti. Sergi gezisiyle sona eren çalıştay, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin tarafından hayata geçirildiğini söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), "Uluslararası Etkileşimli Sanat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından 24 sanatçının katıldığı çalıştay kapsamında aralarında Aizanoi Antik Kenti'nin de yer aldığı tarihi bölgelerde gözlem ve alan gezisi, gruplar halinde sanat ve atölye çalışmaları yapıldı.

Katılımcılar, ilgi alanları ve temaları üzerine sanatsal söyleşilerde bulundu, uygulama yapılan bölümlerde farklı teknik, yöntem ve süreçler deneyimlendi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, çalıştayın kapanış programında yaptığı konuşmada, etkinliğe katılarak destek verenlere teşekkür etti.

Sanatçıların Türkiye medeniyetinin hangi aşamalarda olduğunu yansıttığını belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Her karış toprağı mübarek şehitlerimizin kanıyla kutsallaşan topraklarda yaşıyoruz. Türk tarihinin en önemli zaferlerinin kazanıldığı topraklardayız. Bu üniversitede yaptığımız her faaliyetin Cumhuriyet'imize, şehitlerimize layık işler olmasına özel gösteriyoruz. Sanatın prens ve prenseslerine en kalbi duygularımla şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız."

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin de uzun süredir hayata geçirmek istedikleri çalıştayı sonunda gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bundan duydukları mutluluğu dile getiren Mercin, "Bu tür işlemlerin yapılması için ciddi bir bütçeye ihtiyaç oluyor. Rektör hocamızın da desteğiyle bu desteği bir bilimsel araştırma projesi olarak aldık. Kütahya bir sanat şehri, sanatçı şehri. Bu çalıştayda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." dedi.

Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selda Mant Menay ise çalıştayda Kütahya izlenimleri, zafer, kent kültürü ve peyzaj gibi ana konu başlıklarında eserler üretildiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından, çalıştayda üretilen eserlerin yer aldığı sergi gezildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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