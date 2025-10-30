Haberler

Down Sendromlu Melek'in Düğün Hayali Gerçekleşti

Kahramanmaraş'ta down sendromlu Melek Demircik'in gelinlik giyme hayali, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen düğün töreniyle gerçekleşti. Melek, yöresel kıyafetle kına eğlencesi yaptı ve beyaz gelinliğiyle pasta kesti.

Kahramanmaraş'ta gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Melek Demircik için düğün töreni düzenlendi.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Erkenez Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 33 yaşındaki Demircik'in gelinlik giyme ve düğün hayali, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirildi.

Mahallede düzenlenen düğünde Demircik, önce yöresel bindallı giyerek kına yaktırdı, ardından beyaz gelinliğiyle pasta keserek davetliler ve yakınlarıyla doyasıya eğlendi.

Anne Hacer Demircik ve baba Seyit Demircik, kızlarının en büyük hayalini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat
Haberler.com
500
