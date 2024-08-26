Üye Girişi
Haberler

Down Sendromlu Esra Çolak İçin Düğün Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buldan ilçesinde yaşayan down sendromlu Esra Çolak'ın gelinlik giyme ve düğün hayali gerçekleştirildi. Ailesi ve yakınları tarafından düzenlenen organizasyonda sembolik düğün töreni yapıldı.

Buldan ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düğün töreni düzenlendi.

Alandız Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki down sendromlu Esra Çolak'ın gelinlik giyme ve düğün hayali ailesi ve yakınlarının gerçekleştirdiği organizasyonla gerçeğe dönüştü.

Davetiye basımı, gelin arabası, kına gecesi gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni yapıldı.

Gelinliğiyle babası Ayhan Çolak ile sahneye çıkan Esra Çolak, davetlilerin alkışlarıyla ilk dansını da babasıyla yaptı.

Ayhan Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Çolak, "Düğünlerde illa ki 'ben de düğün yapacağım' diye hevesi vardı. Biz de bu hevesini aldıralım diye böyle bir yola başvurduk. Düğün havası olsun dedik böyle bir organizasyon yaptık. Davetiyelerimizi dağıttık, yemeklerimizi yedirdik, eğlencemizi yaptık." diye konuştu.

Anne Huriye Çolak da "Kızımızın hayalini gerçekleştirmek için bu eğlenceyi yapıyoruz. İki kızımız var. Hayali gelin olmaktı, evde her gün düğün yapıyordu." dedi.

Ablası Ebru Çolak ise kardeşinin gelin olma hayalini gerçekleştirmek için her detayı düşünüp kınasını yaptıklarını, güzel bir düğün olduğunu belirtti.

Esra Çolak, müzik eşliğinde davetliler ve yakınlarıyla gece boyunca eğlendi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Buldan Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef tiramisu! En güzel tiramisu tarifi! Tiramisu tarifi nasıl yapılır? Tiramisu için malzemeler! 26 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 26 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 26 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Ağustos Pazartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi! Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ümmühan mı elendi Zübeyde mi elendi mi? MasterChef 26 Ağustos elenen Ümmühan gitti mi? Gökhan Akkan kimdir? Gökhan Akkan kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, hangi takımlı? UEFA Şampiyonlar Ligi marşının sözleri hangi üç dilin bilirlikte kullanılmasıyla yazılmıştır? Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanına ne ad verilir? Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir? Okuduğunuz klasik romanın ana erkek karakteri Prens Mışkin ise ana kadın karakteri hangisidir? Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir? Yakinen ne anlama gelir?Kim Milyoner Olmak İster 25 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 300 Bin TL'lik soru ve cevabı ne? Turgut Doman kimdir? Turgut Doman kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Matrix adlı filmde, kendisine Morpheus tarafından sunulan kırmızı ve mavi renkteki hap arasında seçim yapması istenen Neo hangisini yapar? Ç.Rizespor 0-5 Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Rize maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Rize maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title