Haberler

'Dondurmak Gaymak' 20 yıl aradan sonra yeni bir hikâyeyle izleyicilerle buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Dondurmam Gaymak' filminin 20 yıl sonra çekilecek devam filmi 'Dondurmam Gaymak Gapital'in yerel oyuncu kadrosu için okuma provaları başladı. Yüksel Aksu'nun yönetimindeki film, yerel dokuyla evrensel hikayeleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Muğlalı yönetmen ve senarist Yüksel Aksu'ya ait Dondurmam Gaymak filminin 20 yıl aradan sonra devam filmi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Dondurmam Gaymak Gapital' adıyla çekilecek devam filminin yerel oyuncu kadrosu için okuma provaları başladı.

Yönetmen ve senarist Yüksel Aksu'nun çalışmaları arasında önemli bir yere sahip olan Dondurmam Gaymak filmi, 20 yıl aradan sonra yeni bir hikayeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Dondurmam Gaymak Gapital' adıyla çekilecek devam filminin yerel oyuncu kadrosu için okuma provaları başladı. Aksu'nun 'Akdeniz yüzlü sinema' anlayışının ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen yapımın yeni filmi, özgün atmosferini koruyarak günümüzle bağ kurmayı hedefliyor. Senaryosu Eyüp Boz ve Melik Saraçoğlu imzası taşıyan proje, UNİK Film tarafından hayata geçirilecek. Görüntü yönetmenliği koltuğunda ise Uğur İçbak'ın yer alması bekleniyor.

Filmde profesyonel oyuncuların yanı sıra bölgeden birçok yerel isim de kamera karşısına geçecek. Kadroda Gülnihal Demir, Erdinç Özal, Tünay Ürper, Metin Yıldız, Muhammet Kıyak, Nejat Altınsoy, Hülya Kocabıçak, Oğuz Aykan Uyanık, Ozan Kıyak, Nazmi Şentürk, Taylan Kaya, Oral Günüç ve Murat Özarslan gibi isimler bulunuyor. Bu tercih, ilk filmde olduğu gibi yerel dokunun ve doğal oyunculuğun ön planda tutulacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

2006 yılında Muğla'nın Ula, Yatağan ve Akyaka gibi farklı noktalarında çekilen ilk film, kırsal yaşamın içinden beslenen anlatımı ve amatör oyuncularla kurduğu sahici dünya sayesinde Türk sinemasında kendine özgü bir yer edinmişti. Uluslararası alanda da dikkat çeken yapım, başarılarıyla adından söz ettirmişti. 'Dondurmam Gaymak Gapital', yalnızca nostaljik bir geri dönüş değil aynı zamanda yerel hikayelerin evrensel anlatılarla buluşabileceğini hatırlatan bir devam projesi olarak şimdiden merak uyandırıyor. Okuma provalarıyla birlikte üretim sürecine giren film, Akdeniz'in sıcaklığını ve taşra hikayelerinin incelikli mizahını yeniden perdeye taşımaya hazırlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim

Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine...
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi

Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti, doktorlar bile şaşkına döndü
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi

1437 gün sonra yeniden 1. Lig'deler!
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi

Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti, doktorlar bile şaşkına döndü
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme