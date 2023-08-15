Dokuz Eylül Üniversitesi'nden " Koza'dan Doku(ma)ya" sergisi

İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarım Bölümü Tekstil Tasarımı Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Yaşar'ın "Koza'dan Doku(ma)ya" isimli lif sanatı sergisinin açılışı, DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinde gerçekleştirildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Hocamızın kozadan ipeğe giden çalışması çok kıymetli. Hem değerlerimizi hem de kültürümüzü bir kez daha gözler önüne serdi" dedi

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarım Bölümü Tekstil Tasarımı Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Yaşar tarafından hazırlanan "Koza'dan Doku(ma)ya" isimli lif sanatı sergisi, DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinde açıldı. Serginin açılışına Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Emniyet Müdür Yardımcısı Özgür Dinç, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Buca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Köksal, Buca Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yasin Soylu, Buca Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı Müdürü Engin Çalışkan katıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Hocamızın kozadan ipeğe giden çalışması çok kıymetli. Hem değerlerimizi hem de kültürümüzü bir kez daha gözler önüne serdi. Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi ailesi olarak yaşadığımız şehrin önemli değerlerine sahip çıkmayı ve gelecek kuşaklara bu değerleri anlatmayı kendimize görev edinmiş durumdayız. Bu sergimizde Ödemiş'te üretilmiş olan ipekli kumaşlar, öğretim üyemiz Doç. Neslihan Yaşar'ın özgün dokuma tasarımlarıdır. Yaşar, çalışmalarında dokuya odaklanmıştır" bilgisini verdi.

Ödemiş'te üretildi

Açılışta konuşan Doç. Dr. Neslihan Yaşar, "İzmir'in kültürel değerlerinden ipekli kumaşları daha görünür kılmak ve sanatçı dokunuşuyla farklılık katmak adına böyle bir sergiyle sizlere ulaşmaya çalıştım. Sergide yer alan kumaşlar, ipekli kumaşlardır ve hepsi Ödemiş Birgi'de üretilmiştir. Ben ayrıca doku katmak için onları biraz daha boyutlu hale getirdim" sözlerine yer verdi. Yaşar daha sonra Rektör Hotar'a kendi tasarladığı ipek kumaşlardan hediye ederken, Rektör Hotar da Yaşar'a DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tasarlanan hediyeyi takdim etti.

Coğrafi işaretli

İzmir'in gelecek kuşaklara mirası olan ipekli kumaşlar, Ödemiş'in önemli dokuma ürünleri arasında yer alıyor. Coğrafi işarete sahip ipeklerden dokunan kumaşlar, yüzyıllar boyunca kültürümüzün estetik göstergeleri arasında yer alıyor. Sergide yer alan ipekli kumaşlar, özgün dokuma tasarımlarına sahip. Farklı dokuma yapıları kullanılarak elde edilen hacimli ve hareketli kumaşlara, yün ve ipek elyafı ile keçe tekniği kullanılarak boyut kazandırıldı. Eserlerde ipeğin yumuşak, parlak, dökümlü hali ile yünün mat ve kalın yapısı zıt etkiler ortaya çıkarılarak dokumaya vurgu yapıldı.