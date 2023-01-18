Doha Büyükelçisi Göksu, Türkiye mezunlarıyla bir araya geldi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı imkanlarla Türkiye'de eğitim görmüş kişiler, Doha Büyükeçiliğinin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı imkanlarla Türkiye'de eğitim görmüş kişiler, Doha Büyükeçiliğinin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen buluşmada, çeşitli ülke vatandaşlarından oluşan 70'ten fazla Türkiye mezununun yanı sıra, Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş ve birçok akademisyen yer aldı.

Programda konuşan Büyükelçi Göksu, Türkiye'nin tüm dünyadaki dost ülkelerden gelen öğrencilere üniversite eğitim programı sağlamakta başarılı olduğunu vurguladı.

Göksu, Türkiye mezunlarına hitaben şunları söyledi:

"Ülkenize, insanlığa hizmet etmek amacıyla Türkiye'den mezun olduktan sonra, sizler de bu başarının bir parçasısınız. Türkiye bu öğrenci burslarıyla kendi alanlarında ülkelerine hizmet edebilen ve tüm alanlarda başarılı liderler çıkmasına katkı sağlamıştır."