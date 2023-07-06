Doğan Avcıoğlu Ödülleri İkinci Kez Düzenleniyor

Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi tarafından geçen yıl ilki düzenlenen Doğan Avcıoğlu Ödülleri'nin bu yıl ikincisi düzenleniyor. Sosyal bilimler alanında verilen ödüle katılmak isteyenler, 30 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Ödül töreni ise 4 Kasım'da gerçekleştirilecek. Ödüle doktora tezleri ile katılanlar ise mail yoluyla başvurabilecek.

Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi tarafından geçen yıl ilki yaşama geçirilen ' Doğan Avcıoğlu Ödülleri'nin, bu yıl ikincisi düzenleniyor. Gazeteci ve yazar Doğan Avcıoğlu'nun ismini yaşatmak için sosyal bilimler alanında verilen ödüle katılmak isteyenler, 30 Ağustos 2023 Çarşamba gününe kadar başvuru yapabilecek.

Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi, Doğan Avcıoğlu için sosyal bilimler alanında 'Doğan Avcıoğlu Ödülleri' düzenliyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek Doğan Avcıoğlu Ödülleri'ne katılmak için son tarih 30 Ağustos 2023 olarak belirlendi. Ödül töreni ise 4 Kasım'da yapılacak.

Doğan Avcıoğlu'nun adını, eserlerini ve dünya görüşünü yaşatmak; yarına taşımak, genç nesillerle tanıştırmak amacıyla düzenlenen ödülün seçici kurulunda Altan Öymen, Barış Zeren, Behlül Özkan, Cangül Örnek, Deniz Hakyemez, Elif Akkaya, Gamze Yücesan Özdemir, Merdan Yanardağ, Okan İrtem, Orhan Gökdemir, Özge İzdeş Terkoğlu, Tolga Gürakar ve Uluç Gürkan yer alıyor.

Yarışmaya katılacak dosya sahipleri, eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile 30 Ağustos 2023 mesai bitimine kadar Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Atlas Çıkmazı Sok. No: 7, 34672 Üsküdar-İstanbul'da bulunan Tekin Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti'ne teslim edebilecek. Doktora tezlerinde ise mail yoluyla gönderim kabul edilecek. Ödüle doktora tezleri ile katılacak olanlar info@tekinyayinevi.com.tr adresine mail gönderebilecek.

Sosyal bilimler alanında 3 esere ödül verilirken, ödüle değer görülen 3 eserin yazarına "Ödül Belgesi", "Ödül Plaketi" ile 7 bin TL para ödülü verilecek.