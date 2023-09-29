Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Surlarının restorasyon çalışmalarını inceledi. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca sürdürülen 6. etap çalışmaları kapsamında Urfa Kapı'da onarım yapılıyor.

Diyarbakır Surları'nda 6. etap çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, "Surlarda Diriliş" sloganıyla sürdürülen 6. etap çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Surlarının gelecek nesillere taşınması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca sürdürülen 6. etap çalışmaları kapsamında ekipler, Urfa Kapıyı koruyan 2 burcun onarımını yapıyor.

Çiftçi, Urfa Kapı'da sürdürülen çalışmaları inceledi, personelden gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı.