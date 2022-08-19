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Diyarbakır kültür sanat haberi... Dicle Barajı altındaki batık kent dalgıçlar tarafından böyle görüntülendi

Diyarbakır kültür sanat haberi: Dicle Barajı altındaki batık kent dalgıçlar tarafından böyle görüntülendi Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan ve yeşil su olarak bilinen Dicle Barajının altında kalan Antik Kent görüntülendi.

Dicle Barajı altındaki batık kent dalgıçlar tarafından böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan ve yeşil su olarak bilinen Dicle Barajının altında kalan Antik Kent görüntülendi.

Eğil ilçesinde yeşil suyun altındaki gizemli dünya yolculuğu dalgıçlar tarafından gerçekleşti. Mağara evleri, hamam, kral mezarlarının yanı sıra çok sayıda insan eli ile kazılmış mağaraların bulunduğu Dicle Barajı altındaki Asurlara ait olan batık kent görüntülendi. Bu mağaralardan en dikkate değer olanı halk arasında "Mağara Şakoy" olarak bilinen ve vadide bahsedilen bu mağaraların tamamına yakını su altında bulunuyor. Diyarbakır'da Dicle Su Sporları Kulübü Derneğinden soğuk ve yeşil suların altındaki arkeoloji müzesine dalış yapan dalgıç eğitmenler, yeraltındaki zenginliği görüntüleyip fotoğrafladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Kültür Sanat

Dicle Barajı Diyarbakır Dicle su Kültür Sanat Haberler

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