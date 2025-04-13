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Diyarbakır Ekspresi ile Gelen Ziyaretçiler Şehri Performansına Doyamadı

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Ankara'dan hareket eden 'Turistik Diyarbakır Ekspresi', yolcularının Diyarbakır'daki tarihi ve kültürel zenginliklere hayran kalmasına sebep oldu. Ziyaretçiler, şehrin lezzetlerini deneyimleyerek unutulmaz anılarla ayrıldılar.

'Turist Diyarbakır Ekspresi'yle gelen ziyaretçiler kenti öve öve bitiremedi

Turistik Diyarbakır Ekspresi Elazığ'a doğru yola çıktı

DİYARBAKIR - Ankara Garı'ndan bu sezon ilk seferine başlayan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", dün geldiği Diyarbakır'dan ayrıldı. Ziyaretçiler, kentti öve öve bitiremedi.

Tren, Ankara'dan yola çıkarak Kayseri, Sivas, Malatya ve Elazığ'dan geçerek dün Diyarbakır'a ulaştı. Ziyaretçiler, dünden beri kenttin tarihi yerlerini gezip, lezzetleri tattı.

Ziyaretçiler; hayran kaldıkları Diyarbakır'ı öve öve bitiremezken Turistik Diyarbakır Ekspresi, Elazığ'a doğru yola çıktı.

Ziyaretçilerden Senem Türkanoğlu, Diyarbakır'a hayran kaldığını, Diyarbakır'ın güzel bir şehir olup doğunun Paris'i olduğunu söyledi.

Tren yolculuğuyla Diyarbakır'a gelmek, Diyarbakır'ı gezmek ve buranın güzel lezzetlerini tatmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Türkanoğlu, "Doğu ve Güneydoğu her rotama Diyarbakır'ı eklemeyi düşünüyorum. Bu bölgede görülmesi gereken bir şehir. Çıkıp çıkıp Diyarbakır'a gelin diyorum. Şimdi Elazığ'a gideceğiz. 3-4 saatlik molamız olacak. Trenle Doğu ve Güneydoğu bölgesini geziyoruz. Muhteşem, güzel bir deneyim" dedi.

Ziyaretçi Ezgi Emiroğlu ise, "Muhteşem, dün akşam sıra gecesine katıldık. İnanılmaz lezzetli yemekler tattık. Kürt kahvesi denedik. İnanılmaz güzeldi. Çatlayarak buradan gidiyoruz" ifadelerinde bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Kültür Sanat
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