Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Mücevher-h-at-3 Medeniyetler İnançlar ve Sentez Sergisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince organize edilen "Mücevher-h-at-3 Medeniyetler İnançlar ve Sentez" karma resim sergisi 14 Ağustos'ta açılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında sanatkar Yedullah Önal'ın "Mücevher-h-at-3 Medeniyetler İnançlar ve Sentez" karma resim sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Önal, resim ve gravür gibi sanatlardan yararlanarak İslam medeniyetlerine ait olan hat çalışmalarını sergileyecek.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda 34 eserin sergileneceği sergi 14 Ağustos'ta açılacak.

Sergi, 21 Ağustos'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.