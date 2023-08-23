Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın restorasyonu 2024'te tamamlanacak

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'ndaki restorasyonun 2024 yılında tamamlanacağını açıkladı. Şimşek, Divriği ilçesinin turizm potansiyelini harekete geçirmek için yapılan çalışmalardan da bahsetti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'ndaki restorasyonun 2024 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda devam eden tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Şimşek, burada yaptığı açıklamada, Divriği ilçesinin önemli bir turizm potansiyeline ev sahipliği yaptığını belirtti.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın dünya mirası açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, "Burası Türkiye'de ilk kez UNESCO tarafından koruma altına alınan bir eser. Memnuniyetle gördük ki restorasyon çalışmaları çok güzel şekilde ilerliyor. İnşallah bu tarihi eserin restorasyon çalışması 2024 yılı bahar ayında tamamlanarak ziyarete açılacak." ifadelerini kullandı.

"Divriği'de turizm potansiyeli harekete geçecek"

İş insanları ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla Divriği ilçesinin turizm potansiyelini harekete geçirmek için birtakım çalışmalar yapıldığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Nuri Demirağ'ın 1941 yılında kullandığı havaalanı pistini özel sektörün katkılarıyla faaliyete geçireceğiz. İnşallah ilçemizin ulaşım ağını güçlendirmiş olacağız. Aynı şekilde turistlerimiz için de konaklama sorununu çözme noktasında marka bir otelin getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu çaba ve gayretlerimizle ilimiz ve ilçemizdeki turizm potansiyeli harekete geçecek. Hem konaklama imkanları artacak hem de ulaşım noktasında gelişmeler olacak."

Arasta projesi devam ediyor

İl Özel İdaresi sorumluluğunda ilçe merkezinde devam eden arasta projesi hakkında da bilgi veren Şimşek, "Tarihi Arasta Çarşısı'nda yer alan 200 dükkanın ilk etabı olan 51 dükkan restore edilerek esnafımıza teslim edildi. En kısa zamanda da ikinci etabın çalışmalarına başlayıp restorasyon çalışmaları tamamlanacak. Bu projeyle ilçenin çarşısında hareketlilik sağlanmış olacak." açıklamasında bulundu.