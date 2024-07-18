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Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası İçin Vakıf Kurulacak

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası için vakıf kurulacak. Restorasyonun ardından hizmete açılan eser, gelecek nesillere aktarılması için korunacak.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve yaklaşık 9 yıl süren restorasyonun ardından hizmete açılan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası için vakıf kurulacak.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, müdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında eserin korunarak gelecek nesillere aktarılması için vakıf kurulacağını söyledi.

Karaca, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın 2015 yılında restorasyona alındığını ve bu yıl mayıs ayında ziyarete açıldığını belirterek, "İşin geçici kabulü yapılarak, yüklenici firma tarafından idaremize 22 Temmuz'da resmen devri yapılacak." dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinin son incelemeleri yaptığını aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki işlemlerde Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın fonksiyonu noktasında güvenlik, kullanım ve paylaşım, hizmet görecek birimler oluşturularak, cami fonksiyonuna yönelik kolaylık sağlanması hususu gündeme gelmiş ve Genel Müdürümüzün talimatı ile Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'na ait bir vakıf kurularak yerinde çözüm üretmek amacı ile vakfın varlığını öne çıkarmak suretiyle doğacak sorunlara hızlı çözüm bulunması amaçlanmıştır. Kurulacak vakfın Kaymakamlık başkanlığında ilçenin kurum yöneticileri ve ileri gelen iş insanları ile faaliyette bulunması planlanmaktadır."

Karaca, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bilim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından tarihi yapının darüşşifa kısmının müzeye dönüştürülmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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