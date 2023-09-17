Devrim Erbil'in 'Seçmeler' Sergisi DG Art Gallery'de Açıldı

Türk resim tarihinin önemli isimlerinden Prof. Devrim Erbil'in 'Seçmeler' sergisi DG Art Project'te sanatseverlerle buluştu. Sergi, Zeynep Öztürk'ün küratörlüğünde gerçekleşti ve Amerika İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh de katıldı.

Devrim Erbil'in DG Art Gallery'de küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği 'Seçmeler' sergisine Amerika İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Türk resim tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Prof. Devrim Erbil'in yeni sergisi 'Seçmeler' DG Art Project'te sanatseverler ile buluştu.

Geçtiğimiz ay açılışı gerçekleşen ve küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği sergi yoğun ilgi gördü.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel sergiye imza atan Devrim Erbil, 14 Eylül - 30 Ekim 2023 tarihleri arasında DG Art Project'in ev sahipliğinde, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği "Seçmeler" adlı kişisel sergisinde yağlı boya, gicle ve halılardan oluşan 38 parça eser yer alıyor.

Resimlerinde konu olarak İstanbul'u, şehrin mimari yapılarını değişik açılarıyla ele alan Erbil'in doğa soyutlamalarını ve Anadolu çeşitlemelerini aktardığı büyük tuval çalışmalarına da yer verdiği sergide sanatçı, ülkemizde dokumacılık kültürünün mirası olarak tanımlanan halıları da kendine özel yarattığı etkiyle koleksiyonerlerinin beğenisine sunuyor.

Serginin açılışında DG Art Project Galeri'nin sahibi Dursun Gündoğdu, Devrim Erbil'in 87. Yaş günü olması nedeniyle sürpriz bir pasta ile sanatçısının doğum gününü kutladı.

DG Art Project'te açılan sergi, 30 Ekim 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek serginin açılışına iş, sanat ve cemiyet dünyasından önemli isimler katıldı.