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Devrek Hamidiye Anadolu Lisesinden şiir ve resim etkinliği

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesinden şiir ve resim etkinliği
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Hamidiye Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen şiir ve resim etkinliği büyük ilgi gördü. Okul müdürü Siyami Akpınar, sanatın önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyete bulunan Hamidiye Anadolu Lisesi tarafından şiir ve resim etkinliği düzenlendi.

Okulun iç mekanında gerçekleştirilen program davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Organize edilen etkinlikte konuşan okul müdürü Siyami Akpınar," Sanat insanların düşüncelerini ifade etmesinin en güzel yollarından biridir. Bu sergide yer alan her eser, sabrın, emeğin bir ürünüdür. Öğrencilerimiz farklı teknik ve renklerle kendi dünyalarını tuvallere yansıtarak bizlere bir birinden değerli çalışmalar sunmuşlardır. Sergimizin hazırlanmasından emeği geçen Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Tuba Karakaya, Müzik Öğretmenimiz Siyami Tığ'a ve eserleri ile katkıda bulunan öğrencilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi iç mekanında gerçekleştirilen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, Devrek Sergimizin hazırlanmasından emeği geçen Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Tuba Karakaya, Müzik Öğretmenimiz Siyami Tığ'a ve eserleri ile katkıda bulunan öğrencilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi iç mekanında gerçekleştirilen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, Devrek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Adil Karakaruk, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğrenci velileri hazır bulundu.

Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğrenci velileri hazır bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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