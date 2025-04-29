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Devlet Tiyatroları 'Vagon Sahne Projesi' ile Anadolu'yu Tiyatroyla Buluşturuyor

Devlet Tiyatroları 'Vagon Sahne Projesi' ile Anadolu'yu Tiyatroyla Buluşturuyor
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Devlet Tiyatroları, 'Vagon Sahne Projesi' kapsamında 22 temsille 11 il ve ilçede tiyatroseverlerle buluşuyor. Proje, kültür ve sanatı Anadolu'nun farklı köylerine ve şehirlerine taşıyacak.

Devlet Tiyatroları"Vagon Sahne Projesi" kapsamında 22 temsille, 11 il ve ilçede izleyiciyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle hayata geçirilen "Devlet Tiyatroları Vagon Sahne" projesi, Türkiye'nin kültür ve sanat yolculuğuna yeni bir boyut kazandırıyor.

Devlet Tiyatroları tarafından 2008'de başlatılan "Tiyatro Her Yerde" projesinin bir devamı niteliğinde olan "Vagon Sahne", tiyatroyu büyük salonların ötesine taşıyarak Anadolu'nun farklı köşelerine ulaştırmayı hedefliyor.

Dünyada benzeri bulunmayan bu özgün proje için Türkiye'nin en batısından en doğusuna uzanacak 4 bin 796 kilometrelik bir güzergah oluşturuldu.

Tiyatro sergilenecek yerler arasında Kütahya, Manisa, Uşak, Afyon, Karaman, Ereğli, Amasya, Erzincan, Kars ve Akyaka bulunuyor. Turne süresince Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı "Masal Treni" ve "Misafir" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Vagon Sahne'nin yolculuğu, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30'da Ankara Garı'nda düzenlenecek törenle başlayacak.

Açılış gecesinde "Misafir" adlı oyun sahnelenecek ve temsilin ardından tiyatro vagonu Anadolu'daki duraklarına doğru hareket edecek.

Farklı dünyalara ulaşmayı hedefliyor

Adana Devlet Tiyatrosunun proje yürütücülüğünü üstlendiği bu özgün kültür yolculuğu, Devlet Tiyatrolarının sanatın erişilebilirliğini artırma vizyonunun bir parçası olarak tasarlandı.

Proje, yine Devlet Tiyatroları tarafından 2009 yılında hayata geçirilen ve Ankara'dan Stuttgart'a uzanan "Tiyatro Şark Ekspresi" gibi uluslararası başarı hikayelerinden ilham alıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Vagon Sahne ile yalnızca bir turne gerçekleştirmeyi değil, sanatı uzun zamandır bekleyen meydanlara, köylere ve çocukların dünyasına ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Kültür Sanat
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