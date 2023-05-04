Devlet Tiyatroları 'Bağımlılık' temalı oyun yazma yarışmasının kazananlarını açıkladı

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen 'Bağımlılık' temalı oyun yazma yarışmasında dereceye giren yazarlara ödülleri verildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da törene katılarak devlet tiyatrolarını tebrik etti.

DEVLET Tiyatroları tarafından düzenlenen 'Bağımlılık' temalı oyun yazma yarışmasında dereceye giren yazarlara ödülleri verildi.

Devlet Tiyatroları tarafından her türlü bağımlılığı tartışmaya açarak bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen 'Bağımlılık' temalı oyun yazma yarışması sonuçlandı. 156 eserin değerlendirildiği yarışmada, 'Trenler ve Tiranlar' isimli eseri ile Mert Sezgin, 1'incilik ödülünü kazanırken, 'Ağ, Bağ, Kaplumbağa', oyunu ile Gözde Çetiner 2'ncilik ödülüne layık görüldü. Sümeyye Karaarslan 'Fenomen' isimli eseri ile 3'üncü olurken, 'Sahte Uçmag' adlı eseri ile Agit Destan, 1'inci mansiyon, 'Bağ' isimli eseri ile Gülşah Gülebenzer 2'nci mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Deprem felaketindeki yaraları sanatla iyileştirmeye devam edeceklerini söyleyen Yavuz, "Kültür sanatın her zaman iyileştiren ve birleştiren bir gücü var. Zor zamanlarda kültür ve sanat yaşamın olmazsa olmaz bir parçası. Her zor zamanımızda Devlet Tiyatroları vatandaşımızın yanında" ifadelerini kullandı.

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