Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Antalya Piyano Festivali'nde Müzikseverlerle Buluştu
Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin kapanışında müzikseverlerle buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde çeşitli konser, söyleşi ve resital etkinlikleri gerçekleştirildi. Gülsin Onay, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sahne alarak davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Festival sona erdi.
Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin kapanışında müzikseverlerle buluştu.
Antalya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen piyano festivali kapsamında çeşitli konser, söyleşi ve resital düzenlendi.
Festivalin kapanışında, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sahne aldı.
Sanatçıyı, davetliler uzun süre alkışladı.
Festival de sona erdi.