Develi Belediyesi 39. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nde Coşkuyla Kutlandı

Develi Belediyesi'nin en önemli kültür-sanat etkinliği olan Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci günü, kukla gösterisi, halk oyunu gösterileri, genç aşıkların türkü dinletisi, Adem Kılıç ve Zara konseriyle coşkuyla kutlandı.

Develi Belediyesi'nin en önemli kültür-sanat etkinliği olan ve 39.'su düzenlenen Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci günü, kukla gösterisi, halk oyunu gösterileri, genç aşıkların türkü dinletisi, sevilen sanatçı Adem Kılıç ve usta yorumcu, sevilen sanatçı Zara konseriyle coşkuyla kutlandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın selamlama konuşmasıyla başlayan ikinci gün programı kardeş şehirler olan Cazin ve Vierzon'dan gelen misafirlerin duygu ve düşüncelerini dile getiren konuşmalarıyla devam etti.

Selamlama konuşmalarının ardından sahne alan folklor gösterileri yine göz doldurdu. Türkiye'nin en genç aşıkları olan Ozan Halil Dalyak ve Ozan Yağız'ın aşıklık geleneğinden örnekler sunduğu türkü dinletisinin ardından Develililerin yakından tanıdığı, ses sanatçısı Adem Kılıç sahne aldı. Oyun havalarıyla Develilieri coşturan Adem Kılıç konserinin ardından türkülerin sevilen sesi, usta yorumcu Zara Develililerin coşkusuyla sahne aldı. Aşık Seyrani gibi bir değeri anmak için Develi'de olmaktan ve Develililere türkü söylemekten büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu belirten sanatçı Zara, birbirinden güzel türküleri ustalıkla söylemesinin yanı sıra sempatik tavırları ve hoş muhabbetiyle de Develililerin büyük sevgisini kazandı. Zara rüzgarının estiği 39. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci günü muhteşem konserle sona erdi.

Adem Kılıç ve Zara'ya 39. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'ne teşriflerinden dolayı teşekkürlerini ileten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, sanatçılara Seyrani Biblosu ve Türk Bayrağı takdim etti. Başkan Mehmet Cabbar, "Muhteşem bir başlangıç ve birbirinden güzel konserlerle festivalimizde ikinci gün etkinliklerimizi de tamamladık. Böylesi güzel bir gece yaşattıkları için sahne alan usta sanatçı Zara'ya ve hemşerimiz Adem Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın yine bu alanda siz kıymetli hemşerilerimizle final gecemizde buluşacağız" dedi. - KAYSERİ