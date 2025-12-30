Haberler

Oyuncu Beşerler ile solist Namoğlu yarın New York'ta sahneye çıkacak

Ünlü oyuncu Derya Beşerler ve Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu, 'Bir Hikaye Bir Şarkı' projesiyle yarın New York Drom Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Rock ve 90'lar pop şarkılarından Türk sanat müziğine uzanan bir repertuvar sunacaklar.

Konsere ilişkin yapılan açıklamaya göre, oyunculuk ve müzik alanında kariyerlerine devam eden ünlü çift, "Bir Hikaye Bir Şarkı" isimli projeleriyle geniş bir dinleyici ve izleyici kitlesine ulaştı.

Rock ve 90'lar pop şarkılarından Türk sanat müziğine uzanan bir repertuvara yer verilen etkinlikte, oyuncu Derya Beşerler şarkıların hikayelerini anlatırken Birol Namoğlu ise şarkıları seslendirecek.

Bugüne kadar İstanbul ve İzmir'de sahneye koyulan proje, yarın yeni yıla özel sunumuyla sahnelenecek.

