Depremzede Kadınlar, Hünerhane Atölyeleri ile El Beceri ve Gelir Elde Ediyor

Hatay'da depremzede kadınlar, "Hünerhane Atölyeleri" kapsamında açılan el işi kurslarına katılarak hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de gelir elde ediyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentin 15 ilçesinde kadınlar için "Hünerhane Atölyeleri" kapsamında el işi kursları açtı.

Kadınların el becerilerini geliştirmeleri amacıyla açılan kurslarda ahşap boyama, takı tasarımı, sepet örücülüğü gibi farklı branşlarda eğitimler veriliyor.

Hatay'ın 15 ilçesinde 9 aydan bu yana devam eden kurslara 300'ün üzerinde kadın katıldı.

Aktif olarak 50 kursiyerin eğitimlerini sürdürdüğü atölyeler sayesinde kadınlar, hem el becerileri geliştirip boş vakitlerini değerlendiriyor hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde etme şansı buluyor.

Kadınlar gelir elde edebiliyor

El sanatları usta öğreticisi Merve Ceren, AA muhabirine, atölye çalışmalarının ilk günden itibaren ilgi gördüğünü söyledi.

Depremzede kadınların bu tür sosyal etkinliklere ihtiyaç duyduğunu anlatan Ceren, "Burada rattan örme (hasır dokuma), ahşap ve mum boyama, çanta yapma gibi çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimiz burada ürettikleri malzemeleri evlerine götürebiliyor, isterlerse kullanabiliyor ya da satabiliyorlar. Bu sayede gelir elde edebiliyorlar." diye konuştu.

Ceren, talep ve ihtiyaca göre yeni atölye çalışmalarını da eklemeyi planladıklarını ifade etti.

Vakfın Dörtyol Kadın ve Aile Koordinatörü Tuğba Kamalak da kendisinin de atölye çalışmalarında yer alarak kursiyerlere destek olduğunu belirtti.

Kursiyerlerden Sevde Anıl, atölye sayesinde el becerisinin geliştiğini ve güzel çalışmalar yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Daha öncesinde farklı atölye çalışmalarına katıldım, bugünse rattan sepeti örüyorum. Yeni insanlarla arkadaşlık ediyor, güzel sohbetler eşliğinde atölyelerde faaliyet gösteriyoruz. Gayet güzel vakitler geçirerek, yazın boş zamanlarımı daha kaliteli hale getiriyorum."

Kursiyerlerden Hatice Özkan da atölye yaptığı ürünlerden bazılarını satarak gelir elde ederek aile ekonomisine katkı sağladığını anlattı.