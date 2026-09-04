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Tarihi Eserler Deprem Riskine Karşı Erzincan Müzesi'ne Taşınıyor

Tarihi Eserler Deprem Riskine Karşı Erzincan Müzesi'ne Taşınıyor
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Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binasının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alınmasının ardından, binada muhafaza edilen tarihi eserler güvenli koşullarda paketlenerek Erzincan Müzesi'ne nakledilmeye başlandı.

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binasında muhafaza edilen tarihi eserler, binanın depreme dayanıklı olmadığı ve hasarlı olduğu yönündeki tespitlerin ardından Erzincan Müzesine taşınmaya başladı.

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Atatürk Mahallesi'nde, Kültür Merkezi (Barış Manço Parkı içi) adresinde bulunan hizmet binası için depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alındı.

Yıkım kararı sonrası hizmet binasında muhafaza edilen tarihi eserlerin güvenli bir şekilde taşınması için çalışma başlatıldı. Tarihi eserler, ekipler tarafından özenle paketlenerek araçlarla Erzincan Müzesine götürülmeye başladı.

Tarihi eserlerin, güvenli koşullarda muhafaza edilmeleri amacıyla Erzincan Müzesine nakledildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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