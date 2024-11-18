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Depremden Sağlıkla Çıkan Onur, İnşaat Mühendisi Olmayı Hedefliyor

Depremden Sağlıkla Çıkan Onur, İnşaat Mühendisi Olmayı Hedefliyor
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Hatay'da depremle yaşadığı zorluklara rağmen, protez bacağı sayesinde koltuk değneğinden kurtulan 12 yaşındaki Onur Efe Kaya, afetlere dayanıklı evler inşa etmek için inşaat mühendisi olmayı istiyor. Ailesinin kayıpları ve yaşadığı travmalara rağmen eğitimine devam eden Kaya, sağlam yapılar inşa etme hedefinde kararlılıkla ilerliyor.

Hatay'da depremde kaybettiği sol bacağının yerine takılan protezle koltuk değneğinden kurtulan 12 yaşındaki Onur Efe Kaya, afetlere dayanıklı evler yapmak için inşaat mühendisi olmayı hedefliyor.

Kaya'nın ailesiyle yaşadığı Defne ilçesindeki müstakil ev, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı.

Babası ve ağabeyinin yaşamını yitirdiği enkazdan afetten 37 saat sonra yaralı kurtarılan çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beton blok altında kalan sol bacağı diz üstünden ampute edilen Kaya'nın ailesi, afette uzuvlarını kaybeden kişilere destek sağlanması amacıyla Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'ne başvurdu.

Kaya, merkezde geçen yıl yapılan operasyonda bacağına takılan protez sayesinde koltuk değneği kullanmaktan kurtuldu.

Bacağını güçlendirmek için merkezde fizik tedavi görmeyi sürdüren 7'nci sınıf öğrencisi, eğitimini tamamlayıp inşaat mühendisi olmayı hedefliyor.

"Rahat hareket ediyorum"

Onur Efe Kaya, AA muhabirine, depremden sonra annesiyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Fizyoterapi için Hatay'da kaldıkları konteyner evden Adana'ya geldiklerini dile getiren Kaya, "Vücudumda bir şeyin eksik olduğunu hissediyordum. Protez takılmadan önce koltuk değneğiyle yürümek zor oluyordu. Şimdi rahat hareket ediyorum." diye konuştu.

Kaya, eğitimini sürdürmeyi istediğini vurgulayarak, "İleride inşaat mühendisi olmak istiyorum. Depremde yıkılanlar gibi değil daha sağlam ve düzgün evler yapacağım." dedi.

Anne Özlem Kaya da depreme uykuda yakalandıklarını belirterek, "Evin yıkılacağı aklımıza gelmedi. Eşimle çocukların yanına gidemeden bina yıkıldı. Eşim ve 3 çocuğumdan birini kaybettim. Enkazdan 4 saat sonra çıkartıldım." ifadesini kullandı.

Oğlunun yeniden ayağa kalkmasının sevincini yaşadığını anlatan Kaya, "Onur Efe'nin eksikliğinin olduğunu hissetmiyoruz. Okula gidip geliyor, arkadaşlarıyla aktiviteler yapıyor. Bence artık onun için bir engel yok. O yüzden çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Kültür Sanat
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